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【家族榮耀】新生代演員朱鑑然演技受關注 出身港隊泳將加拿大UBC畢業

親子 17:18 2022/03/05

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無綫劇集《家族榮耀》正在熱播，其中甄芯（楊茜堯飾演）的細佬甄誠（朱鑑然飾演）備受網民關注，除了靚仔外形外，演技在新生代演員中也相當突出，在劇中與劉沛蘅（Hillary）有感情戲。

有「翻版彭于晏」之稱、現年33歲的朱鑑然是名副其實的文武雙全高材生，動靜皆宜，2歲起隨家人移民加拿大溫哥華，直到97年回流返港讀書。朱鑑然中學時在本地傳統名校九龍華仁書院及聖類斯中學就讀，後來2007年再返回加拿大溫哥華入讀名校英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia )，他主修人文地理。而台星彭于晏都是畢業於此校。

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朱鑑然畢業的英屬哥倫比亞大學（UBC）是世界級名校，全球大學排第31名，是加拿大最難入讀的學府之一，許多國際專家學者及成功的企業領袖都是畢業於UBC，曾出過7位諾貝爾得主，校內更擁有一流設備，包括有奧林匹克冬季運動中心、足球場、室外草皮及娛樂中心等。

而在香港讀書期間，朱鑑然被選中入港隊，由14歲開始成為香港游泳代表隊成員，曾代表香港參加亞運會、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽，現在他讓然是香港短池400米混合泳香港紀錄保持者。

朱鑑然因為機緣巧合下接觸模特兒工作，之後就加入娛樂圈，曾參演過多套電影及劇集拍攝，例如《骨妹》、《P風暴》、TVB網劇《無間道》及電影《破風》等，朱鑑然父母從小就培養兒子多方面的興趣，例如畫畫、滑雪、鋼琴及陶瓷等，不過朱鑑然發現自己最喜歡還是游水，翻查他的社交網他真的興趣多多，經常上載行山、做Gym、滑雪、踩單車及打高爾夫球的照片，難怪成為新一代上位男神。

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責任編輯：陳麗薇

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