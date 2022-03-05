【圍封強檢】6廈完成圍封強檢揪出逾900染疫者　九龍城德朗邨德璋樓2成住戶中招【不斷更新】

▲ 將軍澳嘉悅第1及2座完成圍封強檢，揭2%住戶共20人初步陽性（資料圖片）

本港疫情嚴峻，連日多幢大廈圍封強檢均發現初步陽性個案，截中午時分，根據政府公布的強檢結果，已揪出971宗陽性個案。

【14:00】

港府昨日（4日）下午5時30分起圍封九龍城德朗邨德璋樓，約1,406名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現283宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，即有2成住房染疫。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約799戶，當中171戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:53】

港府昨日（4日）下午4時起圍封沙田瀝源邨祿泉樓，今日約上午10時30分完成強制檢測行動，共有約980人接受了檢測，當中共發現210宗初步陽性檢測個案及18宗檢測結果不確定個案，即逾兩成住戶中招。

衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約520戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】

港府自昨日（4日）下午1時起圍封九龍城德朗邨德琦樓，今日約中午12時完成強制檢測行動，其間約1,540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現233宗初步陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約940戶，當中128戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



【12:00】

港府自昨日（4日）下午1時起圍封九龍城德朗邨德珊樓，今日約中午12時完成強制檢測行動，其間約1,860名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現225宗初步陽性檢測個案和34宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約1 000戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:25】

港府自昨日（4日）下午7時起圍封將軍澳嘉悅第1座及第2座，今日上午約11時完成行動，其間約840名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文