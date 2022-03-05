【郵遞服務】郵局下周一暫停本地速遞及包裹服務　直至另行通知【不斷更新】

▲ ▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（5日）再有職員確診或初步確診。

【15:03】

食環署一名工人進行快速測試呈陽性，其在駿運路三號國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處上班，最後上班日期為3月4日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署位於該址的機場食物檢驗辦事處於今日下午暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，在今日晚上逐漸恢復服務。進口商如需辦理貨物清關，可前往食環署位於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座四樓及亞洲空運中心二號空運貨站的機場食物檢驗辦事處辦理。

【14:57】

勞工處職業介紹所事務科因有一名職員快速抗原測試呈陽性，該辦事處服務櫃檯會於星期一（7日）暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作。



該名職員在九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心9樓上班，最後一次上班日期為3月4日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【14:45】

香港郵政今日（5日）宣布，由3月7日（星期一）起，暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，直至另行通知。

香港郵政表示會致力集中資源，繼續向市民提供必須的基本郵政服務，就上述服務安排帶來的不便，希望市民諒解。如需更多詳情，市民可瀏覽香港郵政網站，或致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

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責任編輯：TOPick港聞組