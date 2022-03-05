【食物供應】上水屠房將盡早恢復屠宰服務　菜芯昨平均批發價每斤10.5元

▲ 上水屠房營運商將盡早恢復屠宰服務，菜芯昨平均批發價每斤10.5元（資料圖片）

本港第五波疫情大爆發，港府今日（5日）表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應充裕，籲市民毋須過份採購，相關供應如下：

經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，與去年平均每日內地蔬菜供應量相若，市民毋須過份採購，其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為759公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為10.5元及8.2元，整體蔬菜批發價與昨日相約

雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約89公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.7倍

活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務

昨日冰鮮家禽貨量約為16萬隻，數量約為平日內地供應量的9成。而昨日本地屠宰的活雞約9,000隻，數量約為去年平均每日供應量的8成

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨；業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。

港府強調，本港的食米進口及食用量近年來均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30,400公噸；可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

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記者：鄧凱文