【公務員染疫】公務員事務局更新染疫公僕復工指引　有公務員憂仍有傳播風險

▲ 公務員局指適時向部門提供檢測指引。（譚以諾攝）

第5波疫情有大批公僕染疫，公務員事務局即日起更新復工指引，染疫公僕倘已打兩針，第6及7天進行快速測試呈陰性後，毋須待同住家人取得快測陰性結果，就可以視作完成檢疫，返回工作崗位。

有公務員向本報稱，憂慮「全民檢測」將要接觸不同市民，倘家人仍對病毒呈陽性，意味自己仍具傳播風險，上班或影響他人。

須已打兩針 第6及7天呈陰性

政府於上月28日發信給全體公務員，公布完成隔離及家居檢疫的最新條件，取消核酸測試的要求，改用快速測試結果也接受。無論是已入住社區隔離設施的感染者，以至有待入院人士，或密切接觸者在檢測陽性或居家檢疫後第6天及第7天連續兩日快速測試陰性，就可以解除隔離或檢疫。

如早前家人確診的保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長聶德權，都以此標準，與家人均在第6日、第7日快速抗原測試結果呈陰性後，才返回辦公室工作。

不過公務員事務局在周四晚再更新安排，指若公務員及同住家人均確診，除非醫管局或衞生署有其他安排，已接種至少兩劑疫苗者，在第6天及第7天連續兩日快速測試呈陰性，已經可以返回工作崗位，無論同住者是否仍是陽性結果。

公務員局：適時向部門提供指引

有公務員向本報透露，預料需參與全民檢測工作，或會接觸不同界別市民，憂慮一旦同住家人陽性仍有傳染力，會增加其他人感染風險。

該名公務員指擔心萬一家人仍然是陽性，自己仍有傳播風險，即使自己陰性，但仍有徵狀，根據指引卻要返工，可能影響其他人。

公務員事務局回覆指，在進一步更新安排下，除非衞生署或醫管局另有指示，否則政府僱員若在確診後第6及7日的快速測試中結果呈陰性，他們在第7日早上便可返回辦公地點工作，不論其同住人士的檢測結果是否仍然呈陽性。局方會繼續密切留意衞生當局的公布及疫情最新發展，適時向部門提供指引。

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記者：袁澍