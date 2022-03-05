【疫苗接種】教育局鼓勵3至11歲兒童打針　楊潤雄：將開放更多途徑打疫苗

▲ 教育局指提供更多途徑接種疫苗。（譚以諾攝）

本港疫情嚴峻，每日新增逾5宗確診個案，院舍長者死亡率高，政府力谷院友及兒童接種新冠疫苗。教育局局長楊潤雄在（５日）電台節目指出，現時3至11歲兒童是其中一個提升疫苗接種率的重點目標，會開放更多途徑讓家長安排子女打針。同時為配合全民強制檢測，局方已視察500多間學校，檢視相關設施能否作為檢測中心。

對於增加兒童疫苗接種率，教育局局長楊潤雄指已有外展打針服務，他表示學校如果有20至30人願意接種，當局可以安排交通，讓學校透過團體預約到接種中心打針；如果有100多人，則可安排外展接種。考慮到部分幼稚園未必有足夠空間安排外展到校，會安排轉移到附近中小學，聯合接受外展接種服務。

在這個特別假期時，如果學校安排到學生，就算假期間他都可以回校打針。我們現在正做些工夫，譬如我們知道有間小學或有間中學正在做(打針)，我們都會和他們說，以及安排附近的幼稚園或學校，會否有興趣加入或一起做。

至於學校下星期一起提早放暑假，政府會推出一系列防疫抗疫措施，有信心有助控制疫情，假期後恢復面授仍要視乎疫情發展。

說了復活節假後恢復上課，恢復上課究竟可否面授，其實都要看疫情一路的發展。

他又表示有信心今屆中學文憑試可如期於4月22日開考，一旦有考生染疫或需要隔離，將不能應試，科目成績會按機制評估，但自修生不會獲評分。

在4月頭覺得4月22日都不是太明朗，我們可以再推遲一個日子或者最遲6月2日，但6月2日之後的難處是什麽，如果延遲加上改卷、放榜會影響學生大學收生，如果想去外地讀書，就趕不及報外地的大學。

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責任編輯：伍瑋瑋