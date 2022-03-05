【圍封強檢】5廈污水樣本帶新冠病毒被圍封　涉石籬邨石泰樓、麗閣邨麗萱樓等【附名單】

▲ 九龍城德朗邨德瑜樓及德珮樓自1時起圍封，目標明日中午12時完成行動

由Omicron變種病毒引發的第5波新冠疫情蔓延多廈，港府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），先後圍封強檢污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性的4廈，包括九龍城德朗邨德瑤樓、葵涌石籬（一）邨石泰樓、深水埗麗閣邨麗萱樓、九龍城德朗邨德瑜樓及德珮樓。

【16:30】

政府今日自下午4時30分起圍封九龍城德朗邨德瑤樓，不包括位於地下的九號室，目標是在明日（6日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:05】

政府今日自下午四時起圍封深水埗麗閣邨麗萱樓，目標是在明日（三月六日）上午約十時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:05】

政府今日自下午4時起圍封葵涌石籬（一）邨石泰樓，不包括位於地下的仁濟醫院董伯英幼稚園／幼兒中心，目標是在明日（三月六日）下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:00】

​政府今日自下午1時起圍封九龍城德朗邨德瑜樓及德珮樓，目標是在明日（6日）分別約明早9時及中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

另外，沙田瀝源邨祿泉樓完成圍封強檢，揭逾21%住戶共210人初步陽性【下一頁】

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記者：鄧凱文