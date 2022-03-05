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【烏克蘭戰爭】俄軍被控性侵烏克蘭女性 17歲女生傳被性侵後蹂躪慘死

親子 14:45 2022/03/05

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烏克蘭女生指控俄軍性侵當地女子。

俄羅斯入侵烏克蘭造成生靈塗炭，家庭破碎，大批難民亦流離失所。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月4日在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）發言時，指控俄國士兵在佔領烏克蘭城市後性侵女子，並指自己已經接獲多宗相關報告。烏克蘭也有女子接受美國CNN訪問時痛訴，俄軍除了攻佔家園，還性侵當地女子，1名17歲女生被性侵後更慘被俄軍殺害。

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綜合外國傳媒報道，烏克蘭女生Svetlana Zorina接受美國《CNN》專訪，指自己和嫲嫲居住在一度被俄軍佔領的赫爾松Kherson，但現在俄軍變得無法無天，女生獨自在路上行走，尤其在晚上，隨時可能遭到俄軍性侵，她更透露1名17歲女生甚至遭到侵犯後更慘遭殺害。

Svetlana Zorina在接受視像訪問時落淚，現在很怕出門，但為了醫療、補齊生活用品卻又不得不出門，所幸她和嫲嫲二人暫時沒有受到傷害。

我們現在都只能待在家裡，照顧好自己，因為我們真的非常害怕，俄軍開始到處捉女生當慰安婦。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也指控，俄軍除了攻占烏克蘭各座城市、毀壞政府設施外，現在甚至侵害烏克蘭女孩，現在在多個城市都收到俄軍侵犯烏克蘭女孩的報告，他也呼籲國際應該支持烏克蘭使用《國際法》制裁俄羅斯。不過，庫列巴沒有提供資料去佐證俄軍性侵烏克蘭婦女的指控。

責任編輯：王明芳

制裁 國際法 烏克蘭 俄羅斯

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