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【第五波疫情】黃錦星昨視察圍封強檢大廈　環境局及環保署將配合全民強檢

社會 14:37 2022/03/05

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黃錦星昨視察圍封強檢大廈，環境局及環保署將配合全民強檢（環境局提供）

環境局局長黃錦星昨日（4日）到2棟被圍封強檢的大廈視察，包括九龍城德朗邨德珊樓及德琦樓，自一月底以來，環境局及環保署已經共統籌及執行約30次圍封強檢行動（佔該段時間全港圍封強檢行動超過三分之一），共動員超過2,000人次，為逾46,000人次進行檢測，找出共逾2,700名初步確診者。

局方指，在中央政府的大力支持下，特區政府正全力應對疫情，環境局及環保署會繼續傾力配合抗疫工作，包括稍後進行的全民強制檢測。

點撃看更多黃錦星視察情況：

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黃錦星表示，為輔助應對疫情，環境局統籌污水監測項目，環保署亦配合政府整體人手要求，已動員部門約3成同事，逾800人統籌及執行在「受限區域」的圍封強檢行動，並就病毒在環境傳播方面提供專家意見。

他解釋，協助強檢的人員需要在行動前一天到現場視察場地，在檢測當天監督場地設置，行動開始後更要盡快安排數千居民登記及檢測、派送食物包予居民，並向受檢人士派發快速檢測套裝及由中央政府贈送的中成藥等；在圍封行動完成後，職員更需安排運送確診人士到隔離中心，並向居家隔離人士派發食物包和日常用品，以支援他們在家抗疫。完成運送確診人士到隔離設施，全個過程通常跨日夜超過30小時。
　　 
環保署去年5月起組成8組抗疫隊伍，在多區因應污水檢測呈陽性結果而進行強制檢測的工作，並於今年一月把抗疫隊伍由八組擴展至40組，招攬人員數目亦逐步增加，不論政務主任、環境保護主任、環境保護督察或其他職系及文職同事等均加入抗疫團隊，協助執行抗疫前線任務。

此外，環保署自2020年起啓動全港污水監測計劃，由環保署、渠務署及香港大學等組成的400人污水檢測團隊。同時，署方的環境學專家就病毒在環境傳播方面，亦提供專業意見。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

 

　　 

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