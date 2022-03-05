【第五波疫情】港府：絕不縱容外傭因染疫被僱主解僱　會與駐港領事館向外傭提供保障

▲ 港府：絕不縱容外傭因染疫被僱主解僱，會與駐港領事館向外傭提供保障

本港第五波疫情嚴峻，不少在港外傭受影響，港府今（5日）強調絕不縱容外傭僱主因外傭染疫，而作出任何違反《僱傭條例》的解僱行為，如僱主因外傭康復而給予外傭較差待遇，亦可能違反《殘疾歧視條例》；港府會與相關駐港總領事館保持聯繫和合作，就違法行為果斷執法，並會與相關駐港總領事館攜手致力為外傭提供法定和恩恤保障。

根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間終止其僱傭合約。如僱主違反《僱傭條例》，即可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。

港府一直提醒僱主在《僱傭條例》及「標準僱傭合約」下的法定責任及規定，違反相關規定將在一段時間內被視為不合資格聘用外傭，其外傭簽證的申請亦會被拒絕。



現時本港約有33萬名主要來自菲律賓和印尼的外傭為本地家庭提供服務，港府表示非常重視和感激他／她們對家庭和本地經濟作出的重大貢獻；對於他／她們因疫情肆虐未能回家探望親人，當局深表同情，將繼續致力保障來港工作的外傭的勞工權益和福利，以維持香港作為吸引外傭工作的地方。



若受僱外傭染疫或被定為密切接觸者，他／她們將跟其他本港巿民一樣獲得支援，在中央政府全力支持下，本港正提升社區隔離設施的容量，接收需優先獲安排到居所以外地方接受隔離的人士。至於並非受僱而染疫的在港外傭，勞工處已在相關外傭的駐港總領事館支持和協助下，安排外傭入住合適設施。



港府留意到在熱門地點的外傭聚會在最近數個周末已大幅減少，感謝外傭僱主及外傭在休息日盡量留在家中，發言人重申在香港工作的外傭是社會的重要一員，相信絕大部分的外傭僱主均負責任和通情達理，港府會致力保障在港外傭的合法權益。

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記者：鄧凱文