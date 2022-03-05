【退燒藥成分】布洛芬比撲熱息痛更傷胃？ K Kwong拆解不同止痛藥成分

▲ K Kwong拆解不同的退燒藥成分。

本港爆發第五波疫情，由於公立醫院的病房爆滿，不少兒童確診在家自我隔離，並靠自行服食退燒藥紓緩病情。常見的止痛藥成分撲熱息痛或布洛芬有何分別？化學博士鄺士山（K Kwong）在社交網站上，呼籲兒童要謹慎服用含有 ibuprofen成分的退燒藥，並結合個人經驗分析不同成分。

K Kwong在個人社交網站上表示，兒童要慎服含有ibuprofen成分的退燒藥，並指小朋友比較安全的退燒藥呈分是 「paracetamol 」，即「Panadol 」、「 acetaminophen」。他更提醒，自己服食了8年含有NSAID呈分的藥，指出這種成分有可能傷胃，自己是跟胃藥一同服食。

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K Kwong的貼文發佈後，引發很多家長討論，指自己小朋友最近正服食含有ibuprofen成分的藥物。K Kwong其後再結合自己的實際經驗，詳細講解不同成分的作用，

他指自己以前日日食，現在隔日食,食咗十幾年。身體做過n次實驗。我食咗好多好多。

1. paracetamol / panadol / acetaminophen（撲熱息痛）

K Kwong指，這三種成分的主要作用是止痛、退燒，並指自己女兒BB的時候都是服食這幾種成分，未試過食完胃痛或其他問題。

2. aspirin（阿士匹靈）

K Kwong表示，自己食過一次aspirin，服食後感到胃痛，最後更去了急症室，從此沒有再服食過。

3. ibuprofen（布洛芬）

K Kwong表示，自己食過很多次，主要是高燒用，但每次都與胃葯一齊食。

呢隻係高燒葯, 唔係高燒冇必要食，比 paracetamol 傷胃！

針對有人指他是化學博士不是藥劑師，K Kwong就反駁指，這些知識只是一般讀理科人的常識。

我呢D知識同我係讀化學唔係醫生冇關。因為只係一般中學理科人嘅 common sense.

6歲以下兒童最好咨詢藥劑師意見

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明出席電台節目中表示，「撲熱息痛」(Paracetamol或Acetaminophen)，與「布洛芬」(Ibuprofen)同樣有止痛退燒功用，16歲以下人士長期合併服用2款藥物，而且必須要按藥盒上標明的劑量，不可過量服食。

崔俊明提到，「布洛芬」有消炎作用，毋須由醫生處方，市民可自行到有藥劑師的藥房購買。若家中有6歲以下兒童，不建議家長自行購買成藥，應先諮詢醫生或藥劑師意見。

責任編輯：王明芳