【私院新冠治療】養和醫院門診醫治輕症確診者　設視像會診送藥服務【附預約詳情】

▲ 養和醫院門診服務可予輕症確診者求醫，設視像會診配合送藥服務（資料圖片）

本港第5波疫情令公營醫療爆煲，連日來多方要求私家醫院加強診症新冠患者。養和醫院（5日）表示，已加強有關新冠病人的治療及與公院的協作，門診繼續診治輕症患者外，亦提供視像診症服務，同時院方亦設特別樓層予院內確診者隔離。

養和醫院指出，疫情下繼續維持24小時門診服務，有關服務可讓輕症的確診患者求診，醫院亦會為其診治，同時加強「養和視像會診」家庭醫學門診的服務，並配合藥物送遞服務，支援在家抗疫確診市民及其緊密接觸者。有關養和醫院24小時門診服務，請按此。

至於與公立醫院協作方面，養和指本月初已完成兩項由公院轉介的癌症病人緊急手術，待醫管局進一步安排更多其他類型的病人，如產科分娩、心血管病及及需接受電療或其他治療的癌症病人等。

院方又稱現時醫院內前線人手極為緊張，逾兩成員工在社區或家居受感染，或被列為密切接觸者，需在家休假及接受隔離，強調該院對非染疫病人的照料和治療不會受到影響，並會對院內正在接受治療卻不幸染疫的病人繼續給予合適的診治。

該院本月內便有數名病人展開治療後，在常規檢測中發現確診新冠病毒，在他們的病況許可下，已完成原定的療程。

養和醫院亦設有兩間高規格的負壓病房，用於需在隔離病室內接受治療的危重病人。因應目前的嚴峻情況，亦已預留特定樓層，讓該院確診病人隔離，並繼續接受診治。

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記者：鄧凱文