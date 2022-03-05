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【第五波疫情】歐家榮：快測陽性呈報平台未有推出日期　料推出時有逾10萬人呈報

社會 17:06 2022/03/05

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（右）出席今日（5日）疫情記者會（資料圖片）

本港第5波新冠疫情蔓延逾2個月仍未見緩和迹象，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席今日（5日）疫情記者會。

歐家榮表示，現時衞生署資訊科技部，連同創新科技署轄下物流及供應鏈多元技術研發中心正努力研發網上平台予快測陽性者登記，背後涉一連串複雜技術，如要審視新呈報個案是否早前已確診個案、身份認正問題等預期推出時有逾10萬人呈報，希望先完善平台，需多做測試，現時未有確實推出日期；他提醒，現時快測陽性者可視為確診個案，相關市民無須作任何網上呈報，呼籲新平台推出後再登記，而現時有約數千名快測陽性人士將資料上載至現時傳染病公眾平台，當局會向相關人士再發出短訊。

昨日新增56,827宗確診個案，當中2宗輸入，其餘都是本地，累計第五波已經有337,926宗確診，詳情請看：下一頁

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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