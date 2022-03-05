  • 24°C
香港時間 : 2022305日 (週六) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公院迫爆】醫管局下周增加指定診所至17間　李立業指正研新增公院作定點醫院

社會 17:02 2022/03/05

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

(資料圖片)

本港第五波疫情嚴重，確診宗數持續上升。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(5日)下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

李立業表示，公立醫院累計至今已有8,056名醫護人員染疫，至今已有1287名醫護亦已返回工作崗位。

被問到會否再新增定點醫院，專門接收新冠病人，李立業稱，正研究其他公院作定點醫院，希望可有不同指定醫院分布不同地區，包括律敦治醫院亦正於籌劃，時間表商討當中。

他提到，現時北大嶼山醫院及天水圍醫院作定點醫院，已提供460張病床，接收新冠病人，至今已近400多病人入住，多涉中至重症病人；兩院仍有提供個別服務，包括專科門診及急症室維持服務予緊急及求診者。

至於會否增加指定診所，李立業表示知道公眾對指定診所需求大，下周將增加指定診所至17間。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡

相關文章

【第五波疫情】港府：絕不縱容外傭因染疫被僱主解僱　會與駐港領事館向外傭提供保障
今日 14:58
【第五波疫情】港府：絕不縱容外傭因染疫被僱主解僱　會與駐港領事館向外傭提供保障
【物資供應】送抗疫物資「援港專列」周三抵港　陳帆：食物供應甚至較疫情前更多
今日 10:39
【物資供應】送抗疫物資「援港專列」周三抵港　陳帆：食物供應甚至較疫情前更多
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針
今日 12:21
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針

你可能感興趣

【第五波疫情】港府：絕不縱容外傭因染疫被僱主解僱　會與駐港領事館向外傭提供保障
今日 14:58
【第五波疫情】港府：絕不縱容外傭因染疫被僱主解僱　會與駐港領事館向外傭提供保障
【物資供應】送抗疫物資「援港專列」周三抵港　陳帆：食物供應甚至較疫情前更多
今日 10:39
【物資供應】送抗疫物資「援港專列」周三抵港　陳帆：食物供應甚至較疫情前更多
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針
今日 12:21
【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針
疫情 強制檢測 衞生防護中心 醫生 公立醫院

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀