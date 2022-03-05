【公院迫爆】醫管局下周增加指定診所至17間　李立業指正研新增公院作定點醫院

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本港第五波疫情嚴重，確診宗數持續上升。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(5日)下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

李立業表示，公立醫院累計至今已有8,056名醫護人員染疫，至今已有1287名醫護亦已返回工作崗位。

被問到會否再新增定點醫院，專門接收新冠病人，李立業稱，正研究其他公院作定點醫院，希望可有不同指定醫院分布不同地區，包括律敦治醫院亦正於籌劃，時間表商討當中。

他提到，現時北大嶼山醫院及天水圍醫院作定點醫院，已提供460張病床，接收新冠病人，至今已近400多病人入住，多涉中至重症病人；兩院仍有提供個別服務，包括專科門診及急症室維持服務予緊急及求診者。

至於會否增加指定診所，李立業表示知道公眾對指定診所需求大，下周將增加指定診所至17間。

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責任編輯：陳正怡