【家族榮耀】潘藝桐演熊黛林自閉女備受矚目　英國名校畢業是年輕CEO

TVB劇集《家族榮耀》中飾演熊黛林（Lynn）患有自閉症的細女來娣的潘藝桐（Pearl），最近獲得觀眾關注，而現實生活中她是Lynn的同門師妹，兩人同屬一間模特兒公司。Pearl的背景都相當強大，她笑容甜笑，身形嬌小，而且勤力運動，維持住腹肌的結實身形，再加上她畢業於倫敦大學瑪麗女王學院 ，畢業後任職一間婚禮及活動策劃公司CEO，年紀輕輕就事業有成，堪稱集高顏值與高學歷於一身！

最新影片推介：

已故光纖之父高錕是校友

Pearl畢業於倫敦大學瑪麗女王學院（Queen Mary University of London）的商業管理系，該校是英國老牌名校，是國際知名倫敦大學旗下四所大的學院之一。

瑪麗女王學院始建於1887年，1915年加入倫敦大學，目前的就讀校友中，共有8名諾貝爾獎獲得者，其中已故世界光纖之父高錕就是瑪麗女王大學榮譽院士，由於它是倫敦大學的成員學院，因該校的畢業生將獲得倫敦大學的學位。

Pearl早於2019年6月出道，當時她以藝名「潘政如」，參加內地配對真人騷《心動的信號2》，雖然她在節目中的表現曾被批評太造作及虛偽，但仍以高顏值吸引了不少粉絲，在內地頗有知名度的她，微博更有超過34萬名粉絲。

另外，她亦在網上節目《倫敦街頭丘比特》中被形容為「香港甜心女神」，介紹自己來自香港的金牛座女生，愛吃、愛烹飪，擅長煮黑椒豬扒飯和芝士焗豬扒飯，以及喜歡有幽默感、帶點無厘頭和比她高的男士。

在《家族榮耀》第20集中潘藝桐飾演的馬家孫女來娣在生日派對上為甄芯（楊茜堯飾）解鎖電話，並播出其母親葉彩薇（熊黛林飾）整爛了賈洛儀（李彩華飾）高踭鞋，因而導致賈洛儀流產的影片，令其母當場精神崩潰，該幕觀眾大讚Pearl演技出色。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

責任編輯:陳麗薇