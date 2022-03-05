【第五波疫情】至今已錄6宗兒童死亡個案　整體死亡個案未打針者高逾30倍

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本港第五波疫情持續嚴峻，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(5日)表示，正就1561宗死亡個案進行分析，死亡率達0.36%，換言之1000宗個案當中，就有36人死亡。

死亡個案中涉及961名男性、600名女性，介乎11個月至108歲，中位數為85歲，當中有6名兒童，有4個少於10歲。而60歲以上個案有1478宗，佔94.7%，佔死亡個案68.7%；至於80歲以上亦有1073宗，佔死亡個案68.7%。

整體死亡個案有86.1%本身有長期病患，當中909宗院友，佔所有死亡個案85.2%，包885宗60歲以上人士。

中心就當中1341宗展開分析，有91.3%死亡個案都未完成接種疫苗；所有死亡個案中，未接種者死亡率達1.25%，已完成2針接種死亡率為0.04%，相差31倍；而80歲或以上死亡個案，未打針佔8.61%，而已打針則為1.57%，相差5.5倍。

歐家榮強調，接種疫苗可預防感染後重症，現將優先為院舍提供接種服務，過去兩周新成立5支團隊，包括衞生署團隊，短時間內完成院舍接種。

被問到疫情是否有回落，他指出相信很多市民未有提交核酸檢測，而是只做了快速測試，如果加上有關陽性個案，不排除逾5萬宗個案。他強調現時都近4萬宗個案，數字仍然很高，相信要再看一周的確診數字，才知道疫情是否有回落。

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責任編輯：陳正怡

