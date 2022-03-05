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【確診消息】新增37,529宗確診個案　32歲已打3針女患者死亡【不斷更新】

社會 16:36 2022/03/05

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本港新增37,529宗確診個案

本港第五波疫情嚴重，確診宗數持續上升，多區圍封強檢都揪出確診個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（5日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港新增37,529宗確診個案，第五波累計逾42萬宗病例。

【17:05】

至今已錄6宗兒童死亡個案，整體死亡個案未打針者高逾30倍【下一頁】

【17:00】

歐家榮指出仍在籌備快測陽性呈報平台，因身份證認證方面較為困難，平台有追溯期。

被問到疫情是否有回落，他指出相信很多市民未有提交核酸檢測，而是只做了快速測試，如果加上有關陽性個案，不排除逾5萬宗個案。他強調現時都近4萬宗個案，數字仍然很高，相信要再看一周的確確歲數字，才知道疫情是否有回落。

【16:50】

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，再多150名患者死亡，包括一名32歲已打3針疫苗的女患者，疑有急症癌症。【下一頁】

【16:30】

政府交代本港最新疫情，新增37,529宗確診個案，其中6宗是輸入個案，其他是本地感染病例，第五波累計逾42萬宗病例。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，廉署亦會派員協助向家居接觸者發檢疫令，以加快有關隔離檢疫措施，廉政公署將調動200名調查組人員，協助衞生防護中心成立第五個追蹤辦公室。

本港第五疫情累計逾42萬宗病例。（陳靜儀攝）

【16:00】

【圍封強檢】4廈污水樣本帶新冠病毒被圍封　涉石籬邨石泰樓、麗閣邨麗萱樓等【下一頁】

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【童學園】會考10A狀元棄iBank投身社福界　患4期淋巴癌靠音樂治療反思人生

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

 

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