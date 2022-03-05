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【死亡個案】新增220名新冠患者死亡　32歲女死者已打3針疫苗

社會 16:47 2022/03/05

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新增220名新冠患者死亡，32歲女死者已打3針疫苗

第五波疫情持續嚴峻，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（5日）表示，有150人染疫後於昨日離世，年齡介乎32歲至105歲，有82人居院舍，137人是65歲以上長者，109位沒有接種疫苗，21位打兩針，19位打一針，1人打3針。由於數據滯後，2月24至3月3日再有70名病人離世。

昨日較年輕死者中，4人有長期病，另2人有其他嚴重疾病，詳情：

  • 41歲男，住院舍，行動不便，2月23日下午到伊利沙伯醫院急症室求醫，有發燒，其後轉送病房，3月4日凌晨4時不治
  • 54歲患癌男，2月26日因低血糖頭暈到伊利沙伯醫院求診，3月4日上午離世
  • 32歲女，2月28日快測陽性，因因發燒及頸腫於3月2日到瑪嘉烈醫院急症室求診，相信頸腫與新冠病毒無關，而是疑與急性癌症相關，其打了3針，包括2針科興、1針復必泰，她本身是健康人士，沒有任何病史或紀錄
  • 58歲女，住院舍，有長期病
  • 51歲男，有高血壓，3月4到瑪嘉烈醫院醫院求診，當時不清醒，有腦出血
  • 59歲男，有腎病，住院舍，3月3日上午出現氣促，需要插喉急救

由於數據滯後，2月24至3月3日再有70名病人離世，涉及44男26女，年齡介乎40歲至104歲。

此外，過去24小時再多61名病人情況危殆，當中45人沒接種疫苗；109人情況嚴重，其中77人沒接種疫苗。

李立業表示，現時共有7215名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾2000名病人在社區隔離設施隔離。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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