【感謝老師】白天授課改作業晚上慰問學生 染疫老師默默帶病上陣準時開課

疫情的兇猛，令生活都不容易找到快樂。可是，我們豈能如漏氣了的皮球，毫無幹勁？

社區傳播的個案大增，學校也逃不過染疫的風險。每天聽到老師傳來的報告，某個學生懷疑確診，某個家庭全都有喉嚨痛、發冷發熱、流鼻水……病毒就在咫尺之間，造成了人人自危的恐懼。在這憂鬱的亞熱帶城市裏，總是有一大群人每天在鏡頭前就緒，早上擔當教育頻道的主播，午間在屏幕前批閱電子課業，晚上致電撫慰確診學生的心靈。

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大家未必會察覺到老師在鏡頭前的一臉倦容，才下眉頭，又傳來隱隱的咳嗽聲。那一刻，誰的心頭都會湧出濃烈的硝酸味，脈搏淒淒然，戚戚地撼動。你也許不知道，多少的老師在這段日子裏，仍然默默地帶病上陣，忍著病毒的煎熬，天天如常地準時開課。



香港的教師就是如此，堅定地站在專業的前線上，能夠挺住身體的話，就是熬苦也耐住、撐住，直到深宵也是在筆耕。即使來了一個特別的假期，也只會有特別的辛勞，沒空兒想過偷閒。因此，我要為教師們的精彩留下幾筆生活的速寫，寫照人間的美麗。



如今，香港的疫情陷進了前所未有的嚴峻狀態，唯我們不可以悲情！尼采曾經這樣說：「誰明知恐懼而制服恐懼，誰看見深淵而傲然面對，誰就有決心。誰用鷹眼注視深淵，用鷹爪摳住懸崖，誰就有勇氣。」當知道高處自有風勁，且讓我們繼續以古道熱腸的雄心，在逆流行舟之際，不因水急而躓後。

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