【遺體儲存】富山殮房將再增10個冷藏櫃存放遺體　醫療輔助隊支援加快遺體登記程序

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本港第五波疫情嚴重，確診宗數持續上升。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(5日)下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

歐家榮提到現時急症室死亡個案增加，需送抵公眾殮房處理，提供的1,350個儲存遺體空間已飽和，已盡快增儲存量，包括東華三院3月1日起已提供45個寰宇殯儀館遺體儲存空間、2間護養院亦借用40個儲存遺體空間，包括防癌會賽馬會癌症康復中心昨日已借出的空間，另一間則於下周初可用。

他稱，3月2日已於沙田富山殮房增設4個臨時冷凍櫃，今日會再增6個，合共可儲不少於300具遺體，未來盡快亦擬增多10個，合共提供總600個儲存遺體空間；同時富山殮房增建部分將於4月初啟用，可增800個位。

歐家榮表示，會加快遺體儲存登記程序，衞生署內部人員調動，增加殮房員工協助，包括醫療輔助隊將提供支援，盼可加快遺體登記程序。

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責任編輯：陳正怡