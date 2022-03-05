  • 24°C
香港時間 : 2022305日 (週六) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遺體儲存】富山殮房將再增10個冷藏櫃存放遺體　醫療輔助隊支援加快遺體登記程序

社會 17:24 2022/03/05

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

(資料圖片)

本港第五波疫情嚴重，確診宗數持續上升。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(5日)下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

歐家榮提到現時急症室死亡個案增加，需送抵公眾殮房處理，提供的1,350個儲存遺體空間已飽和，已盡快增儲存量，包括東華三院3月1日起已提供45個寰宇殯儀館遺體儲存空間、2間護養院亦借用40個儲存遺體空間，包括防癌會賽馬會癌症康復中心昨日已借出的空間，另一間則於下周初可用。

他稱，3月2日已於沙田富山殮房增設4個臨時冷凍櫃，今日會再增6個，合共可儲不少於300具遺體，未來盡快亦擬增多10個，合共提供總600個儲存遺體空間；同時富山殮房增建部分將於4月初啟用，可增800個位。

歐家榮表示，會加快遺體儲存登記程序，衞生署內部人員調動，增加殮房員工協助，包括醫療輔助隊將提供支援，盼可加快遺體登記程序。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 衞生防護中心

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀