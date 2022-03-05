【娛圈喜事】48歲陳煒與醫生男友註冊結婚　疫下限聚令儀式從簡延後擺酒

現年48歲的陳煒 （煒哥） 在去年11月48歲場生日時，獲拍拖3年的醫生男友陳國強求婚，男友當晚大搞驚喜生日求婚派對，送上99支玫瑰及3卡求婚鑽戒，感動了煒哥，終於抱得美人歸，陳煒當時預告做虎年新娘先註冊後擺酒。

陳煒與男友陳國強已入紙申請結婚，煒哥表示將於4月舉行簽紙儀式，但因疫情關係強調一切從簡，並進行簡單簽名和宣誓儀式，亦不會邀請任何朋友，她又表示只會向劇組請假幾小時去辦結婚手續。

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情路崎嶇

陳煒事業發展不錯，惟情路比較崎嶇，1996年以大熱姿態當選亞姐冠軍後，即被踢爆有位攝影師男友，惟兩人最終因錢財反目，分手收場。她99年與亞視監製高先明同居3年多，更有計劃結婚，卻有傳因余安安的介入導致分手。不過陳煒甩拖9個月後，又傳出與老牌DJ陳任兒子陳冠源撻著，被拍得結伴買家居用品。

至2008年煒哥跟年輕三歲的台灣商人顏志行結婚，婚後息影兼移居台灣，但二人婚姻只維持了4年，至2017才被踢爆早已離婚。煒哥事後解釋不公開離婚之事是不捨得，加上怕被標籤為「失婚婦」，而她跟前夫亦做回朋友。



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責任編輯:陳麗薇