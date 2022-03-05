【失蹤呼籲】3宗失蹤人口報警個案　30歲女子山頂最後露面後失蹤【附相片】

▲ 警方呼籲任何人有失蹤人士資料，立即與警方聯絡。

警方今日（5日日）呼籲市民提供有關失蹤人士的資料，有3名人士分別在山頂、深水埗及長涉灣失蹤。

第一宗個案涉及30歲女子盧詩韻，事主昨日（4日）在盧吉道最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。她身高約1.72米，體重約60公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄長啡直髮。她最後露面時身穿白色外套、黑色長褲及白色鞋。

▲ 30歲女子盧詩韻失蹤。

警方指任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 0316或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

第二宗失蹤個案涉及一名在深水埗失蹤65歲女子鄒碧華，昨日（4日）離開其位於富昌邨的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。

她身高約1.55米，體重約65公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑直髮。她最後露面時身穿黑白色外套、黑色長褲、黑色鞋及攜有一個黑色袋。



任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 8036或9020 6532或電郵至 rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

▲ 65歲女子鄒碧華。

至於第三宗個案，是89歲男子康重賢昨日（4日）下午離開其位於蘇屋邨的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。



他身高約1.56米，體重約50公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及禿頭。他最後露面時身穿灰色外套、深色上衣，深藍色長褲及深色拖鞋。



任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 8036或9020 6542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

▲ 89歲男子康重賢。

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記者：伍瑋瑋