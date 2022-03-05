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【德朗邨爆疫】德朗邨全9座先後圍封至今已揪1400人染疫　歐家榮：邨內已肯定有傳播

社會 18:20 2022/03/05

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(資料圖片)

本港第五波疫情持續嚴峻，今日(5日)增新增37,529宗確診個案，並增150宗死亡個案。詳情請見【下一頁當局今日再就多幢大廈圍封強制檢測，而九龍城德朗邨自3月1日起至今，均有大廈須圍封強檢，單是今日已有再多3座須圍封，涉德珮樓、德瑜樓及德瑤樓，換言之全邨9座都已先後納入圍封強檢。

翻查資料，九龍城德朗邨自3月1日起至昨日，已有6幢遭圍封，合共已揪出逾1,400宗陽性個案，並有147宗檢測結果不確定個案，陽性率介乎12%至2成不等：

  • 德瑞樓：
    228宗陽性個案，陽性率12%
  • 德瓏樓：
    233宗陽性個案，陽性率13%
  • 德瑩樓：
    230宗陽性個案，陽性率15%
  • 德珊樓
    225宗陽性個案，陽性率12%
  • 德琦樓：
    233宗陽性個案，陽性率15%
  • 德璋樓：
    283宗陽性個案，陽性率20%

醫管局傳染病處首席醫生歐家榮解釋，近日於德朗邨檢出的污水樣本中，發現病毒量高，故就不同大廈展開圍封，惟因德朗邨範圍大，且及涉多幢大廈，需分日子圍封強檢。

他認為，現時肯定德朗邨不同樓宇都有傳播，最急切是揪出陽性個案，並盡量於圍封翌日安排入住社區隔離設施，如揪出的個案比例不尋常地高，或有需延長強檢圍封多一日，以期找出所有陽性個案。

歐家榮特別提到，近日有圍封居民檢出陽性後，不願入住社區隔離設施，惟根據法例第599章，當局可按需要要求有關人士入住；又指如現眾多個案，即大廈中已現傳播，如有關人士堅持留於家中，或會進一步播疫。

他補充，為其他居民安全著想，當局需盡快將陽性居民移離到社區隔離設施；其他居民於圍封強檢後，將獲發快速測試套裝，以便隨後日子可作快速檢測。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡

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