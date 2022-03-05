【急性癌症】32歲染疫女死者頸腫疑急性癌症　腫瘤科醫生拆解徵狀

▲ 臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生指出，頸腫可以涉及多種癌症疾病。（資料圖片）

本港周六（5日）再呈報多220名染疫者離世，其中一名無病史的32歲女死者已打齊3針疫苗，她2月28日經快測驗出陽性，3月2日因發燒及頸腫到公院急症室求診，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業相信，其頸腫與染疫無關，疑與急性癌症相關。詳情即看:【下一頁】

究竟頸腫屬於甚麼癌症徵狀？臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生向TOPick指出，「頸腫」徵狀可以涉及多種癌症疾病，亦有機會是癌症引發嚴重併發症，其中一種稱為「上腔靜脈症候群」「SVCO」（superior vena cava syndrome）。當常見的癌症，例如肺癌、胸腺癌、淋巴癌一旦擴散，腫瘤有機會壓著連接心臟的上腔靜脈，阻塞全身血液流動。

謝耀昌解釋上腔靜脈在兩邊肺部中間，是連接心臟的大血管，當肺部縱隔有腫瘤壓著大靜脈，導致頸部和頭部的血不能回到心臟而積存在頭頸，令頭頸腫脹:

患者輕則頭昏腦脹，嚴重者可於短時間造成呼吸困難甚至窒息！

他指出有些患者因為出現「上腔靜脈症候群」求醫才揭發自己患有癌症。

事實上，當任何器官有腫瘤都可以出現「頸腫」的徵狀，他指出由於頸部有好多器官，包括淋巴結，甲狀腺等，而當癌細胞一旦擴散到頸部淋巴結時，亦可出現頸腫徵狀。另外即使不是擴散問題，一些原發性的癌症亦有此徵狀，例如是原發性甲狀腺癌、原發性淋巴癌等。

▲ 醫生呼籲市民注意急症癌症徵狀。(istock圖片)

謝耀昌提醒市民急症癌症出現的病徵，須留意以下三大方面，第一如果頸部腫脹、呼吸急速、心跳加快等，這些情況就有可能是「上腔靜脈症候群」。

另外，一旦突然雙腿軟弱無力，出現麻痺甚至大小便失禁，就代表背脊的中樞神經系統受壓，需要立即入院或接受手術治療。第三方面就是如果是說話唔清晰，半邊身無力、頭暈頭痛而且神智不清，則有是腦中風或者出現腦腫瘤的現象。

他強調雖然疫情嚴峻，如果市民發現身體有任何異常徵狀，或者有不痛的腫塊，都應該及早求醫診斷。

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記者：伍瑋瑋