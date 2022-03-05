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【新冠疫苗】港府增購380萬劑復必泰　累計購入逾1,230萬劑

社會 18:31 2022/03/05

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港府增購380萬劑復必泰，累計購入逾1,230萬劑（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，疫苗接種需求大增，港府今（5日）公布已增購約380萬劑復必泰疫苗，復星醫藥已於今早將約159萬劑由BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的復必泰疫苗付運抵港；連同早前的批次，至今已合共採購逾1,230萬劑復必泰疫苗。截至昨日，本港已使用803萬劑復必泰疫苗。

新一批復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

港府指，本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低染病後重症和死亡情況高度有效，而且安全。為應付市民日益增加的需求，已增購約380萬劑復必泰疫苗，日前政府亦已增購約100萬劑科興疫苗，呼籲尚未接種第一、二劑疫苗的市民盡快接種疫苗

此外，稍後時間將有更多市民符合資格接種第三劑疫苗，如果要同時照顧拖延到屆時才接種第一、二劑疫苗的市民，無論在預約接種或疫苗供應方面，均不能排除會出現緊張的情況。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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