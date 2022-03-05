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【抗疫支援】盛諾集團捐2.3萬個SINOMAX太空棉枕頭　供方艙醫院入住人士使用

社會 18:32 2022/03/05

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

(照片由盛諾集團提供)

於第五波疫情肆虐下，確診人數劇增，由中國援建香港的青衣方艙醫院日前已啟用。盛諾集團今日公布，為即將啟用的方艙醫院捐贈2.3萬個SINOMAX太空棉枕頭，支持本港抗疫工作，同時表示對醫護人員的支持。

集團總裁張棟表示 ，是次捐贈2.3萬個SINOMAX太空棉枕頭以外，日後會繼續支持並配合本港抗疫的捐贈工作， 全力齊心抗擊疫情。

另外，集團亦稱，香港SINOMAX店鋪及物流團隊一直推行嚴謹的防疫措施，包括確保快速檢測 包貨存量，以供前線及物流同事每天上班前測試，結果呈陰性才可上班繼續為市民提供服務。所有SINOMAX店鋪在每天營業前，陳列產品會以光觸媒消毒用品進行清潔，確保客人與同事的安全。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡

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