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【院舍爆疫】再增60間院舍爆疫涉628人確診　第五波至今逾1.4萬長者及殘疾院友中招

社會 19:03 2022/03/05

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(資料圖片)

本港第五波疫情下，今日(5日)新增37,529宗確診個案，第五波累計逾42萬宗病例。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日再多60間院舍爆疫，包括47宗屬安老院舍、13間為殘疾人士院舍，涉及628人染疫，包括428名院友及200名院舍職員。

至今第五波疫情下，已有589間安老院舍有院友或職員確診，佔全港安老院舍73%；並有1.1萬名院友、3100名職員確診。

至於殘疾院舍方面，至今有192間殘疾院舍有院友或職員確診，佔全港殘疾院舍64%；至今3300名院友、1190名員工確診。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡

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