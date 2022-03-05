【快速檢測】多區污水陽性將向18萬居民派快測套裝　天鑄賀龍居又一居等豪宅上榜【內附名單】

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第五波疫情未見緩和，持續有大廈污水檢出陽性，港府今日再於南區、黃大仙區、九龍城區、油尖旺區、灣仔區、東區、深水埗區及大埔區，逾60個屋苑大廈檢出污水檢出陽性且病毒量高，將向逾18萬居民、清潔員及物管人員派快速檢測套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及污水檢出陽性地區如下：

南區 ：田灣邨、鴻福苑、嘉和大廈、石排灣邨、漁暉苑及漁光村

：田灣邨、鴻福苑、嘉和大廈、石排灣邨、漁暉苑及漁光村 黃大仙區 ：瓊軒苑、新麗花園、彩峰苑及富山邨

：瓊軒苑、新麗花園、彩峰苑及富山邨 九龍城區 ：愛民邨、俊民苑、天鑄、御龍居、嘉輝臺、賀龍居、君逸山、海名軒、真善美村、碧華花園、君柏、雅士花園、賢文禮士及欣圖軒

：愛民邨、俊民苑、天鑄、御龍居、嘉輝臺、賀龍居、君逸山、海名軒、真善美村、碧華花園、君柏、雅士花園、賢文禮士及欣圖軒 油尖旺區 ：君頤峰、帝庭園、港景峯、華豐大廈、平安大樓、立信大廈、統一大廈、鴻運大樓、金勳大廈、嘉文花園、柯士甸道西9號1至3座、港灣豪庭、維港灣、大同新邨、浪澄灣及興旺大樓

：君頤峰、帝庭園、港景峯、華豐大廈、平安大樓、立信大廈、統一大廈、鴻運大樓、金勳大廈、嘉文花園、柯士甸道西9號1至3座、港灣豪庭、維港灣、大同新邨、浪澄灣及興旺大樓 灣仔區／東區 ：維多利亞公園及天后附近一帶住宅（見下圖）

：維多利亞公園及天后附近一帶住宅（見下圖） 深水埗區 ：南山邨、又一居、大坑東邨、大坑西邨、又一村花園、畢架山峰、仁寶大廈、玫瑰苑、花圃別墅、雅麗苑及海棠苑

：南山邨、又一居、大坑東邨、大坑西邨、又一村花園、畢架山峰、仁寶大廈、玫瑰苑、花圃別墅、雅麗苑及海棠苑 大埔區：富蝶邨、大埔大廈、大埔花園、子莊樓、山景閣、中嘉閣、永祥大廈、永富大廈、寶雅苑、帝欣苑、寶鄉邨、美德大廈、錦山、邦興大廈、泰和樓、瑞祥大樓、金富樓及石鼓壟

港府發言人指，多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在；當區的民政事務處將會由明日(6日)起陸續向有關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過18萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

於有關地區內居住或工作的人士，如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。

如有關人士選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測；不過若出現嚴重徵狀，如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況，應緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡