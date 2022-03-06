【庭內檢測】大律師庭內快速檢測呈陽性　案件押後下周一再訊

▲ 荃灣裁判法院。資料圖片

區域法院1宗串謀詐騙案早前移師荃灣裁判法院審訊期間，據了解，有大律師曾於法庭內以快速檢測包自行測試初步呈陽性，隨即向主審法官報告。法官要求該大律師再進行核酸檢測，並將案件押後至下周一（7日）再處理。司法機構回應查詢時表示會嚴肅跟進。

據了解，荃灣裁判法院於3月1日起，處理1宗預計審訊15天的區域法院串謀詐騙案，由於有1名律師行職員確診，法官曾問及情況，並建議與訟雙方到法庭前先作快速檢測，而案件亦因需要檢視電腦資料等事宜而須押後。據悉，該大律師期間到執法機關檢視電腦時，亦曾進行檢測均呈陰性。

直至日前(4日)上早案件準備開庭前，據知，該大律師到法庭前未有進行自我檢測，遂於開庭前在庭上即時進行自我快速檢測，結果初步呈陽性。該大律師隨即於開庭時告知法官，法官問及所使用的快速檢測包牌子，並建議該大律師再進行核酸檢測，案件則押後至下周一（7日）再訊。

司法機構回覆TOPick記者查詢時表示不評論個別個案，發言人表示按現行法庭使用者應注意的預防及人流管理指引，所有法庭使用者，包括訴訟各方和法律代表，如發燒或體溫偏高，及或正接受任何規定的檢疫或醫學監察、正等待強制檢測的結果、初步確診或已確診2019冠狀病毒病，將不獲准進入法院大樓。他們應在切實可行的情況下，盡早向法庭申請缺席許可或通知法庭缺席的原因。

司法機構表示會因應公共衛生的情況，不時檢視有關措施和程序。如有任何違規情況，司法機構會嚴肅跟進，如有需要亦會轉交警方處理。而過去14天曾到訪法院大樓的2019冠狀病毒病確診或初步確診個案，已上載司法機構網頁。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林育慧