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【圍封強檢】九龍城德朗邨德瑜樓揪出238宗初步陽性及28宗不確定　至少逾14%住戶中招【不斷更新】

社會 11:10 2022/03/06

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圍封強檢，居民做檢測。 （陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【11:05】九龍城德朗邨德瑜樓逾14%住戶中招

港府昨日下午1時起限制在九龍城指明「受限區域」，即九龍城德朗邨德瑜樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（６日）上午約10時完成強制檢測行動，當中共1,630名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現238宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，單計初步陽性檢測個案，即逾14%住戶中招。政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約990戶，當中150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進

【10:37】九龍城德朗邨德珮樓逾13%住戶中招

港府昨日下午1時起限制在九龍城指明「受限區域」，即九龍城德朗邨德珮樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（６日）上午約10時30分完成強制檢測行動，當中共1620名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，即逾13%住戶中招。政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中97戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進

【09:53】深水埗麗閣邨麗萱樓逾23%住戶中招

政府昨日（5日）限制深水埗麗閣邨麗萱樓須留在其處所並接受強制檢測，共有約620人接受了檢測，當中共發現146宗初步陽性檢測個案，即逾23%住戶中招。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
政府亦在「受限區域」內派員到訪約280戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

　　

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