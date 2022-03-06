【圍封強檢】再有大廈污水檢查呈陽性　啟晴邨欣晴樓、樂晴樓圍封強檢【不斷更新】

▲ 圍封強檢，居民做檢測。 （陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。今日（6日）政府圍封九龍城啟晴邨欣晴樓、樂晴樓。

另外，當局於早前圍封強檢行動中，於德朗邨3幢大廈各發現200多宗確診個案；石籬（一）邨石泰樓、麗閣邨麗萱樓各有近150宗個案；香港仔中心海珊閣及海瑚閣則共發現40多宗個案。

【15:33】

葵涌石籬（一）邨石泰樓上午約11時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了約120名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於下午約1時完成。

【15:11】

九龍城德朗邨德瑤樓下午約12時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了約250名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時完成。

【15:00】九龍城啟晴邨欣晴樓圍封強檢

政府指，九龍城啟晴邨欣晴樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，由今午3時起，指明大廈為「受限區域」，目標是在明日（7日）下午約1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上8時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



【13:49】葵涌石籬（一）邨石泰樓9.02%住戶中招

葵涌石籬（一）邨石泰樓上午約11時30分完成強制檢測行動。共有約1,640人接受了檢測，當中共發現148宗初步陽性檢測個案，即逾9%住戶中招。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約750戶，當中51戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:17】九龍城德朗邨德瑤樓14.97%住戶中招

九龍城德朗邨德瑤樓下午約12時30分完成強制檢測行動。其間約1,450名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現217宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果為不確定的個案，單計初步陽性檢測個案，即逾14%住戶中招。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約800戶，當中約105戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:02】九龍城德朗邨德瑜樓完成圍封

九龍城德朗邨德瑜樓上午約10時完成強制檢測行動，相關執法行動於約中午12時完成，政府共檢查了約300名受檢人士的檢測報告，發現有43人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。當局亦提醒沒有應門的約150戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查。

【13:00】香港仔中心海珊閣及海瑚閣6.19%住戶中招

港府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午6時半起限制在香港仔指明「受限區域」，即香港仔中心海珊閣及海瑚閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日下午約1時完成強制檢測行動，其間759名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現47宗初步陽性檢測個案；政府亦在「受限區域」內派員到訪308戶，當中19戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:32】

深水埗麗閣邨麗萱樓上午約9時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了約60名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於今日上午約11時30分完成。

【12:00】九龍城啟晴邨樂晴樓圍封強檢

政府宣布，由於九龍城啟晴邨樂晴樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定自中午12時起限制在九龍城指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須於今日下午7時前接受檢測。政府目標是在明日（7日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:05】九龍城德朗邨德瑜樓14.6%住戶中招

港府昨日下午1時起限制在九龍城指明「受限區域」，即九龍城德朗邨德瑜樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（６日）上午約10時完成強制檢測行動，當中共1,630名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現238宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，單計初步陽性檢測個案，即逾14%住戶中招。政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約990戶，當中150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進

【10:37】九龍城德朗邨德珮樓13.77%住戶中招

港府昨日下午1時起限制在九龍城指明「受限區域」，即九龍城德朗邨德珮樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（６日）上午約10時30分完成強制檢測行動，當中共1620名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，即逾13%住戶中招。政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中97戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進

【09:53】深水埗麗閣邨麗萱樓23.55%住戶中招

政府昨日（5日）限制深水埗麗閣邨麗萱樓須留在其處所並接受強制檢測，共有約620人接受了檢測，當中共發現146宗初步陽性檢測個案，即逾23%住戶中招。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約280戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組