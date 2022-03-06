【第五波疫情】羅致光指任何虐待或不合理解僱外傭損港聲譽　會盡力為外傭提供援助

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勞工及福利局局長羅致光今日（6日）表示，外國傳媒報導香港的疫情，數到香港家庭如何對待確診外傭，任何虐待外傭或近期所見少數僱主不合法及不合理解僱外傭，都會破壞香港外傭政策以及香港的聲譽，已於日前去信菲律賓駐港總領事，重申特區政府對保障外傭權益的決心和盡力為外傭提供援助，以免事情發展為外交事件。

羅致光在網誌指，除了約滿回鄉未及登機前外傭確診者，亦有少數遭僱主解僱而無家可歸，以至要在公園或汽車上度宿等等，引起外傭祖國同胞的關注及不滿，這已不是單單香港本土的問題，而是一個香港對外事務的問題。

他稱，改善外傭政策乃是本屆政府重點工作之一，在2020年10月在勞工處設立了外傭科，專責處理外傭政策及事務。也修訂了法例，加強對本港職業介紹所的監管，並加強了勞工處與執法部門的協作，更好地防範外傭被剝削或虐待。同時亦加深了勞工處與入境處的合作，打擊外傭「跳工」的問題。未來一年更會檢討監管職業介紹所的實務守則。

他又指，由於疫情期間外傭在假日聚集，增加跨家庭傳播病毒的風險，單是在2月份，執法部門一共向不守法的外傭發出了51張定額罰款通知書，近日外傭聚集的情況已大幅減少了。

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責任編輯：余思嵐