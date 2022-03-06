【全民檢測】李家超稱會按香港實際情況制定全民檢測方案　並確保食物及必需品供應穩定充足

▲ 政務司司長李家超指港府正籌備全民強制檢測方案。（李家超網誌圖片）

市民關注全民檢測何時實行，政務司司長李家超今日（6日）發表網誌，指港府正籌備全民強制檢測方案，會按香港實際情況制定計劃，當有了決定方案後，政府會向社會宣布細節，並作詳細解釋，讓市民了解、做好準備，並又強調整個檢測過程中，政府會確保食物及必需品供應穩定和充足，籲市民無需顧慮，不要誤信謠言或在社交媒體可能出現的不確信息。

在隔離設施方面，他表示自己上周二（3月1日）到剛建成的青衣社區隔離設施視察，有關設施是中央援建工程中第一個落成項目，僅用了短短7日就迅速完工，形容是創造了香港一個工程奇蹟。該設施提供約3900個應急隔離床位，接收無病徵或輕症確診者入住。

至於中央援建的其他六個項目亦正全速進行，包括竹篙灣、啟德前跑道區、元朗潭尾、洪水橋近雞伯嶺路、粉嶺馬適路旁、以及港珠澳大橋香港口岸人工島。工程團隊正不斷努力，包括進行土地平整及排污工程，確保可盡快完成。

另外，位於落馬洲河套區的國家援建項目亦正全速進行，工程由中建科工集團負責，將建造一座約1000個床位的應急醫院和另約10 000個床位的社區隔離及治療設施。他說，該工地面積是所有項目中最大，工程亦最複雜，為加快趕工，會建造臨時橋樑連接深圳邊境和落馬洲河套區，讓工程人員和物資可經橋樑點對點迅速進出深圳及河套工地，以免因清關程序及防疫措施拖慢工程。他又說，已行使《緊急情況規例》下的授權，豁免有關人員及物資的相關法律限制。

9個援建項目一共可提供逾5萬個床位，將大大增加香港的隔離能力。他說，雖然新設施有些會在3月內建成，有些會在4月或之後，但在隔離設施增加下，再配合有效的大規模檢測，香港將有力量把疫情上升趨勢扭轉為下降，從而管控疫情的走勢，達致清零。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩