【曱甴屋】長沙灣公屋淪恐怖曱甴老鼠屋街坊崩潰 戶主阿伯：我鍾意邋遢又點？

隔離屋如何是收荒者，或經常收集垃圾，導致招來大量曱甴、甚至老鼠實在令人崩潰。《東張西望》播出最新一集「曱甴屋」，指近日收到公屋住戶報料，指一位伯伯住的單位長期傳出惡臭，更經常有曱甴、甚至老鼠爬出，雖然有向房署投訴，但仍未能解決惡臭及曱甴等衞生問題。

《東張》主持利穎怡隨攝製隊到長沙灣幸福邨一個公屋單位，直擊阿伯「曱甴屋」。住在阿伯同層單位的陳小姐表示，由於阿伯有時坐到單位出面食飯，只要一打開雜物，曱甴就如仙女散花一樣，有200多隻湧出來，曱甴爬滿牆身。

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陳小姐表示，近期單位更出現老鼠，要向單位門邊滴辣椒水，以防老鼠爬入，惟情況沒有改善，令她情緒大受困擾，要向醫生求助及服食藥物。

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《東張西望》上門調查後，屋邨辦事處曾派職員到「曱甴屋」強制清理，之後主持利穎怡入到「曱甴屋」內訪問這位伯伯，一入屋已有不少烏蠅在飛，伯伯的外套更有曱甴屍體，打開雪櫃更有大量已腐爛的食物，廳中又放了一盆水，水面浮滿了黴菌。

伯伯表示單位已20年樓齡，舊樓有曱甴及老鼠是自然的事，沒有甚麼出奇。伯伯透露自己以前在深水埗鴨寮街擺檔，喜歡收集雜物﹕「鴨寮街，習慣咗邋遢。三部車嘅垃圾，人哋當係垃圾，我當係寶。」

伯伯又投訴房署職員清理他的物品時，掉了他珍藏的Rolex手表和Paker筆。他說：「全部都係名牌，當舖會要㗎嘛！我自己都唔捨得賣，損失起碼幾千蚊！」

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責任編輯：王明芳