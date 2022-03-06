  • 20°C
香港時間 : 2022306日 (週日) 12:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【曱甴屋】長沙灣公屋淪恐怖曱甴老鼠屋街坊崩潰 戶主阿伯：我鍾意邋遢又點？

健康 11:48 2022/03/06

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

隔離屋如何是收荒者，或經常收集垃圾，導致招來大量曱甴、甚至老鼠實在令人崩潰。《東張西望》播出最新一集「曱甴屋」，指近日收到公屋住戶報料，指一位伯伯住的單位長期傳出惡臭，更經常有曱甴、甚至老鼠爬出，雖然有向房署投訴，但仍未能解決惡臭及曱甴等衞生問題。

《東張》主持利穎怡隨攝製隊到長沙灣幸福邨一個公屋單位，直擊阿伯「曱甴屋」。住在阿伯同層單位的陳小姐表示，由於阿伯有時坐到單位出面食飯，只要一打開雜物，曱甴就如仙女散花一樣，有200多隻湧出來，曱甴爬滿牆身。

最新影片

陳小姐表示，近期單位更出現老鼠，要向單位門邊滴辣椒水，以防老鼠爬入，惟情況沒有改善，令她情緒大受困擾，要向醫生求助及服食藥物。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

《東張西望》上門調查後，屋邨辦事處曾派職員到「曱甴屋」強制清理，之後主持利穎怡入到「曱甴屋」內訪問這位伯伯，一入屋已有不少烏蠅在飛，伯伯的外套更有曱甴屍體，打開雪櫃更有大量已腐爛的食物，廳中又放了一盆水，水面浮滿了黴菌。

伯伯表示單位已20年樓齡，舊樓有曱甴及老鼠是自然的事，沒有甚麼出奇。伯伯透露自己以前在深水埗鴨寮街擺檔，喜歡收集雜物﹕「鴨寮街，習慣咗邋遢。三部車嘅垃圾，人哋當係垃圾，我當係寶。」

伯伯又投訴房署職員清理他的物品時，掉了他珍藏的Rolex手表和Paker筆。他說：「全部都係名牌，當舖會要㗎嘛！我自己都唔捨得賣，損失起碼幾千蚊！」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【公屋垃圾屋】大埔富亨邨曱甴屋悲慘真相揭盅　男戶主一件事致家破人亡智商僅5歲
13:23 2021/12/07
【公屋垃圾屋】大埔富亨邨曱甴屋悲慘真相揭盅　男戶主一件事致家破人亡智商僅5歲
【垃圾屋】獨居婆婆愛拾荒垃圾屋傳惡臭　牆身嚴重發霉曱甴老鼠通處走
16:59 2021/12/31
【垃圾屋】獨居婆婆愛拾荒垃圾屋傳惡臭　牆身嚴重發霉曱甴老鼠通處走
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新
11:52 2022/01/29
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新

你可能感興趣

【公屋垃圾屋】大埔富亨邨曱甴屋悲慘真相揭盅　男戶主一件事致家破人亡智商僅5歲
13:23 2021/12/07
【公屋垃圾屋】大埔富亨邨曱甴屋悲慘真相揭盅　男戶主一件事致家破人亡智商僅5歲
【垃圾屋】獨居婆婆愛拾荒垃圾屋傳惡臭　牆身嚴重發霉曱甴老鼠通處走
16:59 2021/12/31
【垃圾屋】獨居婆婆愛拾荒垃圾屋傳惡臭　牆身嚴重發霉曱甴老鼠通處走
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新
11:52 2022/01/29
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新
衞生措施 環境衞生 公屋 網絡熱話

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀