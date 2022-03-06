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【隔離安排】已接種2針可提前7天結束隔離　一文看清詳細隔離安排

社會 10:41 2022/03/06

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

已接種至少2劑疫苗的人士，可提前離開社區隔離設施或家居。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，數以萬計確診者或密切接觸者須接受隔離。政府早前宣布，已接種至少2劑疫苗的人士，可提前離開社區隔離設施或家居的安排。TOPick記者按政府發放資訊整理如下。

點擊即看隔離安排：

*不適用於4日家居檢疫之密切接觸者的同住家人

未有接種或只接種了一劑新冠疫苗的人士，無論是已入住社區隔離設施的感染人士、尚待入院或隔離設施人士，還是接受家居檢疫的密切接觸者，均須根據規定，在社區隔離設施或家居進行14日醫學監察，並在滿足相關檢測要求後，方可視作完成隔離或家居檢疫。

因應最新疫情發展和風險評估，食物及衞生局早前公布，已入住社區隔離設施的感染人士和尚待入院人士若已接種至少2劑新冠疫苗，將可以在檢測陽性後第6天及第7天（目前以接受檢測或接收樣本翌日為第一天；如無接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天）進行快速測試。同樣，已接種至少2劑新冠疫苗的密切接觸者則在接受家居檢疫第6天及第7天進行快速測試。若他們在這連續兩天的快速測試均取得陰性測試結果，將可以於第7天提早離開社區隔離設施或家居，如常生活；另一方面，若他們在這連續2天的快速測試至少取得1次陽性測試結果，及後可每日進行快速測試，只要連續2天的結果呈陰性，即可離開社區隔離設施或家居，如常生活。

已接種至少2劑新冠疫苗的人士只要滿足上述條件，毋須等待同住家人康復或完成檢疫，即可離開社區隔離設施或家居，如常生活。若已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者在家居檢疫期間，再有更多同住家人檢測陽性，這些密切接觸者須以家中最後一名檢測陽性人士接受檢測或接收樣本翌日為第1天，計算進行快速測試的日數。

上述提早完成隔離和家居檢疫條件不適用於未有接種或只接種了一劑新冠疫苗的人士，以及「居安抗疫」計劃下僅需進行4日家居檢疫之密切接觸者的同住家人。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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