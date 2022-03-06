【第五波疫情】劉宇隆指社會應要摒棄「群體免疫」概念　倡60歲以上長者打4劑疫苗

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

本港新冠疫情肆虐，第五波疫情累計逾42萬宗病例。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，社會應摒棄「群體免疫」的概念，認為幾乎要所有人都曾染疫，才可算是有群體屏障。他又說，由於60歲以上人士免疫力較青年人低，建議60歲以上長者應打四針。

劉宇隆今日（ 6日）接受電視節目訪問時指，本港疫情仍是在快速上升的軌跡，如未來7至10日仍是每日3至6萬宗確診，就有可能是「見頂」，又指現時難以評估全民強檢所揪出的確診宗數。

他表示，市民即使已打針者或曾染疫都可以再次受到感染，認為社會應摒棄「群體免疫」的概念，「幾乎要所有人都曾染疫，才可算是有群體屏障」，又指本港難以在一個月內達至「群體屏障」，原因是因為本港的打針率比其他地方較低，特別是院舍長者方面，「現時沒什麼比提升接種率重要」。他認為打三劑疫苗是「基本盤」，又強調縮短接種疫苗期並無任何副作用，目的是希望可盡快讓長者打針，減低染疫後的死亡率。



他引述世衞的說法，指接種三針科興疫苗是「基本盤」，又指60歲以上長者的免疫力較年人低，故應視他們為免疫力低者，接種4針疫苗。

至於有研究建議長者在接種兩劑科興疫苗後，第三針轉打復必泰，他認為有關建議沒有問題，指兩款疫苗均有好處及不足之處。他又認為市民毋須在檢測呈陰性才打針，指只要沒有發燒及病徵就可打針。

另外，第五波疫情已有6名兒童及青少年染疫後離世，他表示暫時沒看到Omicron病毒有任何變異，惟留意到今波有部分小朋友出現發燒抽搐情況，而過往幾波是沒有出現過，至於數據方面仍要繼續觀察。

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記者：郭詩詩