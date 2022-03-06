【第五波疫情】順豐上門送貨服務延誤　速遞員日日被罵崩潰壓力爆煲痛哭

本港疫情失控，連續多日每日都有數萬人確診，不少市民避免外出，透過網購速遞購置防疫物資。不過，連速遞公司也被疫情攻陷。

Facebook群組「馬鞍山之友」有網民則分享，之前透過順豐速遞，網購一堆防疫物資，但等候逾兩個星期，雖見電腦系統顯示貨物已在其所在分區，但一直未見貨物送出。該網民透過網上電話聯絡「速遞哥哥」，詎料對方「傾傾吓開始喊」。

該網民表示，聽電話的速遞員崩潰哭訴「已經盡曬力」，因疫情影響，全貨倉只有他一人能夠上班，「每日都有好多人打畀佢，鬧佢，話未收到貨；老細又會鬧佢」。網民呼籲街坊理解速遞員的處境。

早前全港最大型速遞公司之一的順豐速遞早前表示，由於疫情因素，順豐香港暫時只提供有限度上門服務。

倉庫堆滿貨 僅一員工孤軍作戰

網民指，這名年輕男速遞員說，「佢已經盡曬力，我（網民）啲貨一定係（貨倉）到，但已經唔知放咗係邊，因為全個倉只有佢一個返到工」。

網民表示，談話間感覺對對方已經「壓力爆煲」，因為對方透露，每天都會收到許多電話，全都是追收理應準時送達的貨物，也致電的客人會「鬧佢」；此外，「佢話，自問努力堅守崗位，但無人明白佢，就快俾人逼死」。

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速遞員的處境令網民相當同情，網民亦與對方傾談半小時作為心理輔導。速遞員則指，只要同事回貨倉上班，即可把貨物送出，「但係又會一個一個染疫，真係唔知要等到幾時。」該網民分享遭遇後也呼籲街坊理解疫情下速遞員的苦況，「唔好再煩呢個年青人」。

順豐指，隨著疫情進一步加劇，確診及圍封強檢大廈數字每天持續上升，加上多方面的疫情管控、防疫及隔離政策，對公司的派送服務帶來巨大的壓力。

由3月3日起，順豐香港僅提供有限度上門服務予非月結客戶。而客戶在自寄自取服務的收費基礎上不會收取額外附加費，維持價格不變。

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責任編輯：王明芳