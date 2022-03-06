【第五波疫情】明日起港人入境深圳珠海　所持核酸檢測報告需符合3條件

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深圳市人民政府口岸辦公室及珠海珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室，今日（6日）表示，為進一步做好疫情防控工作，加快粵港兩地通關效率，自明日（7日）早上10時起，自香港入境旅客所持核酸檢測報告需符合以下要求：

核酸檢測報告的出具部門必須是粵港認可的33家香港定點核酸檢測機構

核酸檢測報告上必須註明採樣方式，且採樣方式必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉混合拭子

核酸檢測報告上必須註明採樣時間，旅客通關時間為採樣時間以後48小時之內

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐