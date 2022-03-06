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【絲打圍爐】花姐自言有夢想未完成　稱願意隨時放手讓MIRROR走得更遠

娛樂 12:18 2022/03/06

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由蝦頭（楊詩敏）及娟姐（練美娟）主持的YouTube節目《絲打圍爐》，邀請MIRROR與ERROR的經理人花姐（黃慧君）任嘉賓。

在上周的節目內，花姐講當日如何從挑選《全民造星》人選組男團，以及三女各自分別在MIRROR與ERROR當中挑選誰當男友、丈夫和情夫。

在本周的最新一集，花姐剖白當經理人的感受。當中，蝦頭問花姐成為兩大人氣男團經理人有否曾經覺得自滿，或心態上有否變化時，花姐卻感觸地稱：「講呢啲會喊，但我唔會喊。」

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花姐：當經理人後好卑微

一向率直的花姐坦白稱：「有個好親嘅長輩好惡同我講：『出面啲人話你做咗經理人之後態度變晒，囂張、不可一世』，佢再講邊啲人話我，原來係啲曾經好Friend嘅人，我就好唔開心，我覺得我做咗經理人之後好卑微。」

她解釋以前當監製時可控制導演、可做自己喜歡的節目，但形容現在的工作像保姆，比如要負責「車出車入」MIRROR：「同返長輩講，我為咗我份工感到自卑，但你哋竟然話我沾沾。」

花姐稱，覺得自己待人態度一直沒變：「覺得自己冇變過，之不過而家職業、工作性質令我對人態度唔同咗，譬如唔可以粗聲粗氣對人，好多嘢就算係朋友我都唔講得，跟住你就覺得，我而家唔同你講嘢唔約你食飯，你囂喇！」

她反而一直覺得自己不適合當經理人：「如果老闆同我講，『我搵到一個好經理人，佢好啱湊MIRROR、 ERROR，不如你放棄啦！』我諗我一口答應，因為我覺得，佢哋應該有一個更加好嘅人幫佢哋。可能會唔捨得，但唔會話唔畀啦。」

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花姐夢想未實現

現時49歲、做製作出身的花姐感慨稱也有自己的夢想：「好想同老公去旅行，好想擁有全自己監製、寫稿、拍攝嘅作品，我年紀唔細，再唔快啲做就冇機會，但我用咗呢段時間湊MIRROR、ERROR。所以大家話我好囂張、好得戚，你就更加唔開心，明明唔係想要呢啲。」

花姐稱，與MIRROR、 ERROR十分直接：「黑面就黑面，好坦白。譬如佢嬲，我咪嬲番佢囉，有乜嘢唔鍾意咪講出聲囉！但都會有氹嘅，但好少機會。」

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Lokman教主識氹人

MIRROR有一個「傳統」，當激嬲花姐時，就會一起唱生日歌氹她。蝦頭及娟姐問花姐問，在16子當中，誰人最會氹花姐，她回答是隊長楊樂文（Lokman）及「教主」盧瀚霆（Anson Lo），反而「老闆」江𤒹生（AnsonKong）常要她去氹。

花姐直言萬人迷姜濤也有很好不同的缺點：「譬如佢有太多諗法，佢嘅諗法只係佢鍾意，其他人未必鍾意，我都會好坦白同佢講，我今日畀你做你鍾意嘅嘢，但你下一隻歌唔好啦。我都會好坦白同佢講。」

她更指，姜濤因為工作壓力大，也會有點鬧情緒：「我都會好坦白同佢講，你咁樣做唔啱，我唔會因為你係姜濤，大家好鍾意你，我就唔講，我唔會。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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