【第五波疫情】九巴指員工檢測呈陰性才可上班　加強消毒車廂工作

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九巴今日（6日）表示，每位前線員工須於上班前進行快速抗原測試，必須呈陰性方可上班。

九巴指，車長駕駛每個班次前，均獲提供消毒劑為駕駛室及車廂進行消毒，所有巴士冷氣已加強清潔次數至每星期一次，已陸續於各總站、員工休息室等放置消毒劑，供前線人員在執勤前消毒駕駛室和車廂，務求為乘客及同事提供潔淨、安全的環境。

在乘客設施方面，所有巴士冷氣系統的清潔次數，已加強至每星期一次，確保乘客和車長有潔淨、安全的通勤環境。目前已有超過六百部設有橫趟式車窗的巴士投入服務，乘客可多加善用，有助空氣流通。

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責任編輯：余思嵐