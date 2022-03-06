【防疫措施】黃偉綸指前新田購物城隔離設施將啟用　提醒市民留意家居排水渠及隔氣管

▲ 發展局局長黃偉綸提醒，市民家居抗疫期間，必須留意室內排水渠管是否健康、隔氣彎管能否正常運作。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，發展局局長黃偉綸提醒，市民家居抗疫期間，必須留意室內排水渠管是否健康、隔氣彎管能否正常運作，防止病毒入侵。此外，前新田購物城用地已完成平整工程，用作隔離的組合屋也在組裝中，可望成為第二個投入服務的社區隔離設施。

黃偉綸引述屋宇署屋宇測量師王書韻表示，隔氣彎管連接住宅單位的衞生設備，在排水系統中有很重要的作用。所有排放污水的衞生設備，例如洗手盆、洗碗盆、地台去水口、坐廁、浴缸、企缸、洗衣機等，均須設有隔氣彎管。隔氣彎管的作用是透過貯水形成水封，阻隔排水渠管內的臭氣和病毒由渠管進入室內。

留意地台去水口

王書韻續指，雖然浴室及廚房衞生設備因日常生活而經常使用，其隔氣彎管內的水封一般不會出現乾涸情況，但地台去水口卻較易被忽略，它們通常設於廚房、洗手間和浴室內，如果長時間沒有使用，或忘記定期注入清水，隔氣彎管內的水封會逐漸蒸發，失去阻擋臭氣和病毒入屋的功效。

每周注水到隔氣彎管

王書韻表示，若浴室關門時開了抽氣扇，會造成負氣壓，而隔氣彎管又乾涸的話，臭氣和病毒便有機會從地台去水口抽進室內，因此市民應養成習慣，每周在家中的地台去水口注入約半公升清水，確保隔氣彎管正常運作。這習慣在疫情期間尤其重要。

她亦建議，市民需要經常檢查渠管。如發現渠管出現滲漏、破損、淤塞或發出臭味，便要馬上安排合資格的註冊承建商檢查和維修。另外，業主不應擅自非法改動任何排水渠管，尤其是隔氣彎管及反虹吸管／反虹吸氣閥。因為當樓上樓下沖廁時，排水管內會產生「虹吸效應」，有機會將隔氣彎管內的水吸走，臭氣和病毒便會進入室內。反虹吸氣閥的作用與反虹吸管相同，防止水封因「虹吸效應」而被抽走的情況發生。如需更換洗手盆、洗碗盆、洗衣機的隔氣彎管時，必須購買附有反虹吸氣閥的隔氣彎管。

此外，香港家庭把浴缸改為企缸的情況十分普遍，市民在更換時，切記需要安裝隔氣彎管。王書韻提醒市民，切勿因改動廚房或浴室間格而擅自改動渠管。如要改動主要渠管或分支渠管，例如豎設新渠管，則須按「小型工程監管制度」，委任合資格的註冊承建商施工和向屋宇署申報。

前新田購物城社區隔離設施可望投入服務

黃偉綸亦表示，發展局帶領工務部門與承建商一直緊密合作，全港8個由中央援建的社區隔離及治療設施繼續火速施工。現位於青衣的社區隔離設施已於3月1日由承建商交付予特區政府，提供約3,900張應急隔離床位，並隨即投入運作。此外，前新田購物城用地已完成平整工程，用作隔離的組合屋也在組裝中，可望成為第二個投入服務的社區隔離設施。

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記者：黃穎津