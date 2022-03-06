【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶

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為了應對「海嘯式」的第五波疫情，市建局今日（6日）表示，將在4月1日推新一輪租金寬減措施，為期6個月至今年9月底，惠及約800名住宅及商業租戶，涉及寬減款項超過5,700萬元。兩年累計租金寬減金額將逾2億。

行政總監韋志成在網誌表示，新一輪的租金寬減措施將因應住宅和不同類型行業的商業租戶，首先住宅租戶方面，安置大廈和重建項目內已收購物業的約400個住宅租戶，他們絕大部份是從事零售、餐飲、旅遊和服務業的基層家庭，在疫情下普遍面對開工不足以致收入減少的困境，部分更處於失業狀況；至於已收購物業的商舖租戶，一般是在舊區小本經營的商戶，生意額亦顯著下跌，故此，這些租戶的租金將一如之前幾輪租金寬減措施，獲得75%的寛減。

至於食肆，因應這個行業的經營成本相對零售業高，當租金佔營業總額的比例超過25%，已歸類為「經濟困難」級別，故此將為這「經濟困難」級別的食肆租戶，在該月份提供全額租金寬免；至於經營未達此級別的食肆租戶，亦會享有不同幅度的寬減。

另外，市建局又稱與東華三院合作，向居於市建局轄下安置大廈和已收購物業住戶派發的抗疫物資包，減少他們外出購買食物和快速測試套裝等物資的需要。而市建局暫時調撥的56個應急單位，至今已安排染疫的8個租戶和6名同事的密切接觸者和同住家人免費入住。

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責任編輯：余思嵐