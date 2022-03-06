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【消毒噴霧DIY】「一毫子」製作消毒噴劑　化學博士 K Kwong教DIY兩款噴手液

親子 12:51 2022/03/06

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「一毫子」製作消毒噴劑，化學博士 K Kwong教DIY兩款噴手液。

第五波疫情來勢洶洶，市民人人自危，而各類防疫物資，亦成為普羅市民一筆不小的開銷。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）早前出席開電視節目《全城抗疫講呢啲》時，就分享了兩個平價消毒噴霧的製作方法。

方法一：水+梳打粉

份量：

梳打粉少許（約手指尾體積）。

製作程序：

將梳打粉倒入已裝有半滿水的手持噴壺後搖勻。

使用方式：

如一般消毒噴劑，噴少許在掌心搓勻即可。惟應兩日內用完。

K Kwong表示，梳打粉是平日家庭主婦極為常用的物料，原理在於創造一個鹼性環境，令病毒或細菌的外殼脂肪溶解，從而做到消毒效果。

他強調，梳打粉無毒，但有輕微鹼性，碰到皮膚也無需擔心，甚至不慎吞食，亦不會有問題，只是有苦味。

他又笑言，該噴劑做法簡單，成本低廉，採用的是最基本的殺滅病毒原理，有些幾百元一瓶的噴霧，也是同樣成分，但若照其方法自製，一瓶噴劑所花可能「唔洗一毫子」，最貴的可能是噴霧瓶，「五蚊囉」。

最新影片推介：


方法二：水+「彩漂粉」

份量：

一瓶蓋「彩漂粉」可兌30公升水，製作小瓶噴劑只需少於一手指尾體積，份量不太準確亦無所謂。

製作程序：

將彩漂粉倒入不透明的噴霧瓶後搖勻。

使用方法：

如一般消毒噴劑，噴少許在掌心搓勻即可。惟應兩日內用完。

K Kwong指，該消毒噴劑是加強版，因有氧化性，可令病毒或細菌的蛋白質，包括DNA都被毀滅。惟其成分有與漂白水相近的元素，因此會被光分解，故要用不透光的容器儲存。其成本同樣只有「幾豪子」。

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責任編輯：王明芳

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