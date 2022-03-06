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【提早暑假】港大為中四至中六生提供網上學習支援　解答課業疑難

社會 12:22 2022/03/06

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港大學生大使將在下月為中學生提供一系列線上學習支援。（資料圖片)

本港疫情嚴峻，全港學校提早於3月放「暑假」。香港大學今日（6日）宣布，為幫助受疫情影響需要學業支援的中四至中六文憑試學生，港大學生大使將在下月提供一系列線上學習支援，當中包括「師兄師姐打氣精讀班」、「線上 Core 強化班」等；另在下月為中二至中四學生提供「港大趣味體驗坊」及「港大課程體驗週」，讓他們「在家上大學」。

有關的支援包括：

「師兄師姐打氣精讀班」

文憑試考期未定，應屆考生難免徬徨。港大學生大使希望讓他們母校的師弟、師妹可以得到更切身的支援，將自發為母校的中六師弟、師妹開設通訊軟件（WhatsApp或Signal）群組，以過來人的身份分享如何在疫情下應付考試，希望助學生紓緩疫情下的不安。

「線上 Core 強化班」

中四、五的學生在疫情下需要在家上課，學習進度難免受影響，在4月期間，學生大使與教育學院的學生將為中四及中五文憑試學生開設「線上 Core 強化班」，希望鞏固他們在中、英、數三個主科的知識，並解答他們的課業疑難。活動費用全免，有關報名詳情，可瀏覽有關網站

另外，為鼓勵中學生在暑假留家抗疫同時充實自己，HKU Taster 特意推行一連兩個星期的網上互動課程，其中4月6日至8日為所有中學生特別設計「港大趣味體驗坊」，由特約講師教授人格分析、拍攝、伸展運動等內容。此外，4月11日至15日舉行的「港大課程體驗週」，中二至中四學生學生可「在家上大學」，向港大10個學院的教授學習一系列知識與趣味並重的課程。

「港大趣味體驗坊」

（港大網頁圖片）

「港大趣味體驗坊」所有活動費用全免，歡迎所有中學生參加，3月12日截止，請按報名連結。 

「港大課程體驗週」

（港大網頁圖片）

「港大課程體驗週」3月12日截止，請按報名連結

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩

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