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【身世坎坷】港姐劉綽琪曾目睹母親自殺兼喪夫 瘦至皮包骨：還想減多幾磅

健康 14:07 2022/03/06

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港姐劉綽琪曾目睹母親自殺兼喪夫，她瘦至皮包骨還想減多幾磅。

參選香港小姐入行、前TVB藝人劉綽琪日前在個人IG貼有一張自拍近照，相中的她相當消瘦，猶如皮包骨，而她穿上吊帶背心，雙頰凹陷，感覺有點憔悴。

有網民擔心她的健康情況，並紛紛留言﹕「太瘦了」、「我好鍾意睇你做既戲，加油！戰勝病魔，等你再拍戲比我地睇」、「唔好減得太瘦啊。」，劉綽琪有回應指，希望可以減多幾磅。

劉綽琪曾捲入過官司糾紛，並自稱爆患上人格障礙症，面對重重壓力令她要天天食加重劑量的藥物。其實劉綽琪經歷甚多，身世頗坎坷，她曾於14歲時目睹母親吊頸離世，外籍丈夫亦於婚後兩年因病逝世。

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劉綽琪稱患人格障礙症

曾於美國留學的劉綽琪於1997年回留香港參加《香港小姐競選》，入行後的她主力擔任主持及拍劇，期間曾轉投亞洲電視，其後於2008年淡出娛圈。

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睹母親自殺

劉綽琪的一生遇上很多低潮期，14歲時的她曾親眼目睹長期患病的母親吊頸離世。劉綽琪於2015年宣布嫁給外籍男友，並於婚前得悉對方患有淋巴癌，其丈夫最終於婚後兩年病逝，她陪伴對方走過人生最後一段路。

先後經歷喪母及喪夫之痛的她近年也經歷喪父，堅強的她認為一切自有安排，表示能夠獲得大家的愛和關心已很幸運，更想藉此感染身邊人。

除承受家人離世的苦，體弱多病的劉綽琪為長期病患者，先後患有哮喘病及腦癇症的她近年患上了人格障礙症。最近劉綽琪甚少公開露面，IG 也沒有上載與其他藝人聚會的近照。

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責任編輯：王明芳

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