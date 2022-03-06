【全民檢測】陳茂波：即使出行受限　港金融市場必定如常運作

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片)

港府正部署全民強制檢查時實施有限度禁足，財政司司長陳茂波強調，即使收緊社交距離措施，甚至出行受限，香港的金融市場也必定會如常運作。

陳茂波在司長隨筆中表示，過去一周，這一波的新冠肺炎疫情更為嚴峻。在這非常時期，港府必須用盡一切辦法、動用一切資源、採取一切必要措施全速遏止疫情。特區政府正積極部署在本月內進行全民強制檢測，希望能達致動態清零的目標。

他指出，金融市場方面，港府早已為不同情境做好應變預案，並在早前再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署而出現的任何變化，金融市場的主要基建系統的交易、運作、交收結算等服務，都能如常暢順且有效地運作。

他表示，早在2019年香港經歷黑暴的時候，他已統籌各相關政策局及部門、金融監管機構、主要金融服務營運商及相關企業高層管理人員，擬備好「業務持續計劃」，確保即使金融市場受到突如其來的干擾，我們也有跨市場、跨機構的即時應變方案及溝通渠道。有關計劃一直按內外環境和情況更新，以應對不斷演變的狀況和挑戰。當中的情境包括一旦社會出現出行受阻或受限，為確保業務能持續運作，整個金融體系（包括金融基建、主要系統及平台、重點金融機構等）可以隨時轉為備用混合模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手只需相等於正常水平的一至兩成。

他接著指出，即使因任何原因導致出行受阻受限，香港金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。香港作為國際金融中心，很多交易和交收都是透過電子模式進行，香港銀行體系每日平均結算金額超過三萬億港元，且是貫通全球資金進出的樞紐之一，支撐著海量的跨市場金融及非金融的產品交易，大量環環相扣的業務及清算服務，都是高度相互依存。

故此，「業務持續計劃」讓跨市場的不同參與者、持份者、金融機構和監管機構，都充份知悉一旦啟動備用方案時，如何提供正常服務、確保溝通協調暢順，以及維持正常的交易和交收。此外，香港是很多國際金融機構的亞太總部，管理整個區域的業務，做好業務持續計劃，做好極端情況的預案，有助鞏固及穩住國際機構管理人員和投資者的信心。事實上，很多機構已因應防疫抗疫措施而做好預案，即使是收緊社交距離措施甚至出行受限等，香港的金融市場也必定會如常運作。

至於零售銀行服務方面，他表示，部份銀行分行近期因疫情而需要暫時關閉，相關服務受到影響，但整體而言仍可滿足市民需要。此外，去年的消費券計劃推動了更多市民和商戶使用電子支付，減少了現鈔找續亦有利於防疫的工作。

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記者：林曉君