  • 21°C
香港時間 : 2022306日 (週日) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】陳展鵬疫下被拖欠百萬酬金　視帝煎Pan不禁掉男兒淚：連一蚊都未收到

娛樂 13:28 2022/03/06

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港第五波疫情嚴峻爆發，各行各業大受影響，本地演藝業亦不例外。當中，TVB多位職員及藝人確診，電視城停廠停工，最快要本月20日後才視乎情況才決定是否可再開工。。

而且因為疫情，藝人沒有商場Show之類的「搵真銀」機會，亦未能北上掘金，收入銳減。有報道指，就連身為視身為家庭經濟支柱的視帝陳展鵬（煎Pan），也慘被外面公司「拖數」。

【鐵拳英雄】細鳳瘋癲背後隱藏感人原因　元秋曾是邦女郎婚後被星爺打動復出

最新一影片推介：鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯　創「美食論」推動乖女自律讀書

被拖欠百萬酬金

據指，陳展鵬在去年與其他公司有些合作計劃，可是到今對方仍未付錢給他，而且涉及金額更高達百萬元。

陳展鵬坦言希望上年完成的工作可盡快出糧，作為家中經濟支柱的他直言要供樓養家：「唔好係咁拖落去喇，出住少少都好過冇。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不禁傷心落淚

他表示，理解現在疫情下各有各艱難之處，可是他「連一蚊都未收到」實在太離譜，現時仍與對方交涉。

陳展鵬尚幸自己在一間大公司工作，可是有很多人是接日薪出糧，手停口停，直言看新聞時也不禁掉男兒淚，只希望疫情早日過去，大家可以盡快重回正常生活。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【第五波疫情】戴祖儀確診後分享抗疫方法　Joey染疫3日後退燒：驚也沒用
11:37 2022/03/02
【第五波疫情】戴祖儀確診後分享抗疫方法　Joey染疫3日後退燒：驚也沒用
【第五波疫情】劉穎鏇飛美國出席畢業禮滯留　入行5年事業學業兩兼顧完成大學課程
13:09 2022/03/03
【第五波疫情】劉穎鏇飛美國出席畢業禮滯留　入行5年事業學業兩兼顧完成大學課程
【第五波疫情】游嘉欣陳嘉慧同劇合作染疫　傳港姐謝嘉怡中招
10:01 2022/03/04
【第五波疫情】游嘉欣陳嘉慧同劇合作染疫　傳港姐謝嘉怡中招

你可能感興趣

【第五波疫情】戴祖儀確診後分享抗疫方法　Joey染疫3日後退燒：驚也沒用
11:37 2022/03/02
【第五波疫情】戴祖儀確診後分享抗疫方法　Joey染疫3日後退燒：驚也沒用
【第五波疫情】劉穎鏇飛美國出席畢業禮滯留　入行5年事業學業兩兼顧完成大學課程
13:09 2022/03/03
【第五波疫情】劉穎鏇飛美國出席畢業禮滯留　入行5年事業學業兩兼顧完成大學課程
【第五波疫情】游嘉欣陳嘉慧同劇合作染疫　傳港姐謝嘉怡中招
10:01 2022/03/04
【第五波疫情】游嘉欣陳嘉慧同劇合作染疫　傳港姐謝嘉怡中招
陳展鵬 娛樂人物職業 演員 疫情 電視劇 TVB

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀