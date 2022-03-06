【第五波疫情】陳展鵬疫下被拖欠百萬酬金　視帝煎Pan不禁掉男兒淚：連一蚊都未收到

本港第五波疫情嚴峻爆發，各行各業大受影響，本地演藝業亦不例外。當中，TVB多位職員及藝人確診，電視城停廠停工，最快要本月20日後才視乎情況才決定是否可再開工。。

而且因為疫情，藝人沒有商場Show之類的「搵真銀」機會，亦未能北上掘金，收入銳減。有報道指，就連身為視身為家庭經濟支柱的視帝陳展鵬（煎Pan），也慘被外面公司「拖數」。

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被拖欠百萬酬金

據指，陳展鵬在去年與其他公司有些合作計劃，可是到今對方仍未付錢給他，而且涉及金額更高達百萬元。

陳展鵬坦言希望上年完成的工作可盡快出糧，作為家中經濟支柱的他直言要供樓養家：「唔好係咁拖落去喇，出住少少都好過冇。」

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不禁傷心落淚

他表示，理解現在疫情下各有各艱難之處，可是他「連一蚊都未收到」實在太離譜，現時仍與對方交涉。

陳展鵬尚幸自己在一間大公司工作，可是有很多人是接日薪出糧，手停口停，直言看新聞時也不禁掉男兒淚，只希望疫情早日過去，大家可以盡快重回正常生活。

