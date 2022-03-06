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【虐待動物】鸚鵡懷疑被扼死　37歲男子涉殘酷對待動物被捕

社會 13:28 2022/03/06

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（資料圖片）

警方今日（6日）表示，一隻鸚鵡懷疑被扼死，拘捕37歲男子，涉嫌殘酷對待動物，該隻鸚鵡屍體由相關機構撿走檢查。

警方指，於本月4日早上接獲一名女子報案，指其在大埔科進路21-23號一個單位內飼養的一隻鸚鵡懷疑被扼死。經初步調查，於同日下午在沙田區拘捕一名本地男子，現正被扣留調查，案件交由大埔警區動物罪案專隊跟進。

警方稱，非常重視及絕不容忍任何殘酷對待動物的案件，並重申殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第三條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

警方呼籲，不論任何原因，都不應傷害動物，並要尊重牠們的生命和權利。市民除了切勿以身試法外，亦應多加留意並舉報懷疑殘酷對待動物的案件。

（警方提供圖片）

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責任編輯：余思嵐

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