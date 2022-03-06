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【烏克蘭戰爭】12歲俄女童成戰爭宣傳工具　上官方電視節目稱入侵為「保護俄羅斯人」

親子 15:50 2022/03/06

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俄羅斯出動12歲女童為入侵行為辯護。

成人的戰爭原本不應牽連無辜兒童，惟一直自稱入侵烏克蘭是「為正義而戰」的俄羅斯，近日官方宣傳，派出一位12歲女童。該女童在俄羅斯教育電視節目上，大談「烏克蘭戰事」，稱俄軍進入烏克蘭，主要目的是保護在當地的俄羅斯人。

日前俄羅斯教育部發布一條聲稱適合6歲以上兒童觀看的訪問片段，片段中一名身穿淺藍色上衣，黑色裙，紮著兩條可愛長孖辮的俄羅斯12歲女孩蘇菲亞(Sofia Khomenko)，被安排與另兩名成年男性節目主持人對談。

主持人問問題前，蘇菲亞直視鏡頭，說出明顯是事前準備好的講稿。她說，烏克蘭戰事要向世界傳達「世界和平」；又稱「俄軍進入烏克蘭，主要的目的是要保護在烏國的俄羅斯人，可以免於受到新納粹主義的威脅。」

最新推介影片：

除了利用兒童宣傳戰爭，普京政府過往亦招募兒童接受軍事訓練，受訓兒童最年幼的僅8歲，訓練課程包括使用步槍等武器，以及自衛防身術、對抗恐怖分子及急救等。

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責任編輯：王明芳

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