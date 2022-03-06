【冷鋒殺到】一道冷鋒明早抵本港　周二及周三早上氣溫約14度

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 大致多雲。（陳永康攝）

天文台今日（6日）表示，受清勁至強風程度的偏東氣流所影響，風勢比較大，薄薄雲層覆蓋本港地區，預測今日日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約23度，黃色火災警告生效，展望一道冷鋒會在明早抵達華南沿岸，與它相關雲雨帶會影響本港，隨後受大陸性氣候影響，天色會好轉、早上清涼。

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天文台預測今日本港地區大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風，展望明早有幾陣雨，下午漸轉天晴乾燥。隨後兩三日早上清涼。

根據9天天氣預報，明天（7日）早上大致多雲，有幾陣雨。下午漸轉天晴乾燥。周二（8日）及周三（9日）天晴，早上清涼，日間乾燥，早上氣溫約14度；而周六起部分時間有陽光，早晚有薄霧。

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責任編輯：余思嵐