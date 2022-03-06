  • 20°C
香港時間 : 2022306日 (週日) 15:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冷鋒殺到】一道冷鋒明早抵本港　周二及周三早上氣溫約14度

社會 13:59 2022/03/06

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港地區下午及今晚天氣預測 大致多雲。（陳永康攝）

天文台今日（6日）表示，受清勁至強風程度的偏東氣流所影響，風勢比較大，薄薄雲層覆蓋本港地區，預測今日日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約23度，黃色火災警告生效，展望一道冷鋒會在明早抵達華南沿岸，與它相關雲雨帶會影響本港，隨後受大陸性氣候影響，天色會好轉、早上清涼。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

天文台預測今日本港地區大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風，展望明早有幾陣雨，下午漸轉天晴乾燥。隨後兩三日早上清涼。

根據9天天氣預報，明天（7日）早上大致多雲，有幾陣雨。下午漸轉天晴乾燥。周二（8日）及周三（9日）天晴，早上清涼，日間乾燥，早上氣溫約14度；而周六起部分時間有陽光，早晚有薄霧。

【湊得輕鬆啲】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯　創「美食論」推動乖女自律讀書

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】明日起港人入境深圳珠海　所持核酸檢測報告需符合3條件
今日 11:05
【第五波疫情】明日起港人入境深圳珠海　所持核酸檢測報告需符合3條件
【隔離安排】已接種2針可提前7天結束隔離　一文看清詳細隔離安排
今日 10:41
【隔離安排】已接種2針可提前7天結束隔離　一文看清詳細隔離安排
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
今日 12:15
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
【第五波疫情】副總理韓正：香港住房問題要盡快解決　才可看到未來和希望
今日 12:31
【第五波疫情】副總理韓正：香港住房問題要盡快解決　才可看到未來和希望
【虐待動物】鸚鵡懷疑被扼死　37歲男子涉殘酷對待動物被捕
今日 13:28
【虐待動物】鸚鵡懷疑被扼死　37歲男子涉殘酷對待動物被捕

你可能感興趣

【第五波疫情】明日起港人入境深圳珠海　所持核酸檢測報告需符合3條件
今日 11:05
【第五波疫情】明日起港人入境深圳珠海　所持核酸檢測報告需符合3條件
【隔離安排】已接種2針可提前7天結束隔離　一文看清詳細隔離安排
今日 10:41
【隔離安排】已接種2針可提前7天結束隔離　一文看清詳細隔離安排
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
今日 12:15
【第五波疫情】市建局4月起再推租金寬減　將惠及約800名住宅及商業租戶
火災 疫情 天氣 天文台

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀